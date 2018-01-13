Ульрайх: приятно начать с трех очков

Вратарь мюнхенской "Баварии" Свен Ульрайх прокомментировал клубной пресс-службе матч чемпионата Германии, в котором его команда переиграла принципиального соперника в Леверкузене.

"Мы хотели хорошо начать во втором круге и хорошо проявить себя против соперника, который до этого не потерпел ни одного поражения в 12 матчах. Приятно начать с трех очков", - сказал голкипер, для которого вечер пятницы получился в целом довольно спокойным. Благодаря пятой победе в чемпионате подряд "Бавария" увеличила отрыв от "Шальке" до 14 очков.

"Несмотря на удачный старт, у команды еще есть потенциал для роста. В течение следующих недель мы должны продолжать работать над собой", - добавил страж ворот мюнхенцев.


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