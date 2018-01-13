Заря продлила контракт с Евгением Опанасенко

Продлен контракт с защитником команды Евгением Опанасенко. Срок нового соглашения – один год.

Напомним, что втягивающий сбор Евгений начал вместе с "Зарёй" в Запорожье, но судьба игрока ещё оставалась нерешённой. Сегодня точка была поставлена, а контракт продлён.

Напомним, что Евгений Опанасенко пришёл к зимой 2015-го года. С тех пор Женя является постоянным игроком основного состава, принимая участие в Лиге Европы (12 матчей), чемпионате (69 матчей) и кубке Украины (7 матчей).

Подписание нового соглашения стало важным шагом, как для самого игрока, так и для клуба.

"Будем усиливаться. Нужны, как крайние защитники, так и центральные", - заявил, напомним, в конце прошлого года главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб.


Terrikon со ссылкой на ФК Заря


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