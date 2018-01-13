Заря продлила контракт с Евгением Опанасенко
Продлен контракт с защитником команды Евгением Опанасенко. Срок нового соглашения – один год.
Напомним, что втягивающий сбор Евгений начал вместе с "Зарёй" в Запорожье, но судьба игрока ещё оставалась нерешённой. Сегодня точка была поставлена, а контракт продлён.
Напомним, что Евгений Опанасенко пришёл к зимой 2015-го года. С тех пор Женя является постоянным игроком основного состава, принимая участие в Лиге Европы (12 матчей), чемпионате (69 матчей) и кубке Украины (7 матчей).
Подписание нового соглашения стало важным шагом, как для самого игрока, так и для клуба.
"Будем усиливаться. Нужны, как крайние защитники, так и центральные", - заявил, напомним, в конце прошлого года главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
13.01.2018 18:08