Аспиликуэта: мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну. Футбол

У "Челси" в данный момент очень напряженный график, и Сезар Аспиликуэта рассказывает о том, как важно правильно восстановиться после матчей, а также о том, какие методы применяет тренерский штаб, чтобы футболисты были готовы к следующему матчу.

Большую часть сезона у "синих" были матчи в выходные и в середине недели, и этот график сохранится, как минимум, в ближайшее время, поскольку "Челси" участвует в четырех турнирах. Мы часто слышим о том, что на восстановление после матчей необходимо время, но что конкретно делает такой футболист, как Аспиликуэта, чтобы сохранить свежесть, остаться в хорошей форме и не терять концентрации к следующему матчу?

"Очень важно начать восстановление сразу после матча, как только прозвучал финальный свисток, мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну, а также правильно питаемся и стараемся выспаться, - говорит защитник, которого цитирует клубная пресс-служба. - Обычно мы едим макароны, мясо, рыбу, иногда суши, то есть белки и углеводы, чтобы организм мог восстановить запасы энергии, и чтобы мы могли вернуть форму".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Франция выиграла женскую эстафету в ОберхофеФранция выиграла женскую эстафету в Оберхофе
Швеция выиграла мужскую эстафету в густом тумане ОберхофаШвеция выиграла мужскую эстафету в густом тумане Оберхофа
Севилья надеется арендовать форварда ЧелсиСевилья надеется арендовать форварда Челси
Агент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. ФутболАгент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. Футбол
Украинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоровУкраинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров
Блок рекламы


Похожие новости
Следствие по факту продажи ФК Милан не ведется. ФутболСледствие по факту продажи ФК Милан не ведется. Футбол
Сильвио Берлускони подозревают в махинациях. ФутболСильвио Берлускони подозревают в махинациях. Футбол
Бернард: должны как следует подготовиться к матчам с Ромой. ФутболБернард: должны как следует подготовиться к матчам с Ромой. Футбол
Моуринью: В МЮ не слишком верят в январский трансферный рынок. ФутболМоуринью: В МЮ не слишком верят в январский трансферный рынок. Футбол
Юпп Хайнкес: Побеждать в Леверкузене всегда тяжело. ФутболЮпп Хайнкес: Побеждать в Леверкузене всегда тяжело. Футбол
Самый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. ФутболСамый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. Футбол
Манчестер Сити предложил 50 млн евро за Фреда, Шахтер отказался. ФутболМанчестер Сити предложил 50 млн евро за Фреда, Шахтер отказался. Футбол
Синиша Михайлович решил заняться боксом. ФутболСиниша Михайлович решил заняться боксом. Футбол
"Верес" отпустил экс-игрока "Шахтера". Футбол"Верес" отпустил экс-игрока "Шахтера". Футбол
Иньеста не боится, что Коутиньо лишит его места в составе Барселоны. ФутболИньеста не боится, что Коутиньо лишит его места в составе Барселоны. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости