Аспиликуэта: мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну. Футбол

У "Челси" в данный момент очень напряженный график, и Сезар Аспиликуэта рассказывает о том, как важно правильно восстановиться после матчей, а также о том, какие методы применяет тренерский штаб, чтобы футболисты были готовы к следующему матчу.

Большую часть сезона у "синих" были матчи в выходные и в середине недели, и этот график сохранится, как минимум, в ближайшее время, поскольку "Челси" участвует в четырех турнирах. Мы часто слышим о том, что на восстановление после матчей необходимо время, но что конкретно делает такой футболист, как Аспиликуэта, чтобы сохранить свежесть, остаться в хорошей форме и не терять концентрации к следующему матчу?

"Очень важно начать восстановление сразу после матча, как только прозвучал финальный свисток, мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну, а также правильно питаемся и стараемся выспаться, - говорит защитник, которого цитирует клубная пресс-служба. - Обычно мы едим макароны, мясо, рыбу, иногда суши, то есть белки и углеводы, чтобы организм мог восстановить запасы энергии, и чтобы мы могли вернуть форму".