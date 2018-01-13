Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было
Глава комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал информацию о переговорах с львовским клубом.
- Ходят слухи, что осенью вас снова звали в "Карпаты". Правда ли это?
- Нет, у меня никаких переговоров с "Карпатами" не было. Даже не знаю, откуда эта информация взялась. На данный момент это вообще нереально. Здесь не о чем говорить.
- Интересные для вас предложения от клубов или сборных не поступали за последнее время?
- Ничего интересного. Разговоры были, но ничего серьезного.
Ранее сообщалось, что один из аутсайдеров Премьер-лиги выходил на связь с Маркевичем несколько раз. Попытки пригласить авторитетного коуча предпринимались и осенью 2017 года, однако глава комитета национальных сборных ФФУ, у которого непростые отношения с владельцем "Карпат" Петром Дыминским, снова ответил отказом.
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