Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было

Глава комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал информацию о переговорах с львовским клубом.

- Ходят слухи, что осенью вас снова звали в "Карпаты". Правда ли это?

- Нет, у меня никаких переговоров с "Карпатами" не было. Даже не знаю, откуда эта информация взялась. На данный момент это вообще нереально. Здесь не о чем говорить.

- Интересные для вас предложения от клубов или сборных не поступали за последнее время?

- Ничего интересного. Разговоры были, но ничего серьезного.

Ранее сообщалось, что один из аутсайдеров Премьер-лиги выходил на связь с Маркевичем несколько раз. Попытки пригласить авторитетного коуча предпринимались и осенью 2017 года, однако глава комитета национальных сборных ФФУ, у которого непростые отношения с владельцем "Карпат" Петром Дыминским, снова ответил отказом.