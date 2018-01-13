Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было

Глава комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал информацию о переговорах с львовским клубом.

- Ходят слухи, что осенью вас снова звали в "Карпаты". Правда ли это?
- Нет, у меня никаких переговоров с "Карпатами" не было. Даже не знаю, откуда эта информация взялась. На данный момент это вообще нереально. Здесь не о чем говорить.

- Интересные для вас предложения от клубов или сборных не поступали за последнее время?
- Ничего интересного. Разговоры были, но ничего серьезного.

Ранее сообщалось, что один из аутсайдеров Премьер-лиги выходил на связь с Маркевичем несколько раз. Попытки пригласить авторитетного коуча предпринимались и осенью 2017 года, однако глава комитета национальных сборных ФФУ, у которого непростые отношения с владельцем "Карпат" Петром Дыминским, снова ответил отказом.


Terrikon со ссылкой на footboom.com


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Франция выиграла женскую эстафету в ОберхофеФранция выиграла женскую эстафету в Оберхофе
Швеция выиграла мужскую эстафету в густом тумане ОберхофаШвеция выиграла мужскую эстафету в густом тумане Оберхофа
Севилья надеется арендовать форварда ЧелсиСевилья надеется арендовать форварда Челси
Агент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. ФутболАгент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. Футбол
Украинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоровУкраинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров
Блок рекламы


Похожие новости
Кравченко: Матч с Карпатами - это какая-то катастрофа. ФутболКравченко: Матч с Карпатами - это какая-то катастрофа. Футбол
Венгер: Против нас снова было принято очень плохое судейское решение. ФутболВенгер: Против нас снова было принято очень плохое судейское решение. Футбол
Мирон Маркевич: у Шахтера есть шансы против РомыМирон Маркевич: у Шахтера есть шансы против Ромы
Дибалу усадили на скамейку запасных из-за переговоров с ПСЖ. ФутболДибалу усадили на скамейку запасных из-за переговоров с ПСЖ. Футбол
Антонио Доннарумма: о таком дебюте можно было только мечтатьАнтонио Доннарумма: о таком дебюте можно было только мечтать
Венгер: Для Арсенала было важно победить сегодняВенгер: Для Арсенала было важно победить сегодня
Павелко: Важно, чтобы судейство в УПЛ было незаангажированным. ФутболПавелко: Важно, чтобы судейство в УПЛ было незаангажированным. Футбол
Вячеслав Грозный: было решено - я еду в Киев. ФутболВячеслав Грозный: было решено - я еду в Киев. Футбол
Мирон Маркевич: Шахтеру стоит усилить центр обороны. ФутболМирон Маркевич: Шахтеру стоит усилить центр обороны. Футбол
Дрогба: Было время, когда Салах спрашивал меня, почему не может забить. ФутболДрогба: Было время, когда Салах спрашивал меня, почему не может забить. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости