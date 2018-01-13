Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге

Женская сборная Украины не смогла удачно выступить на эстафетной гонке в немецком Рупольдинге. Валя Семеренко, Юлия Джима, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина показали лишь 11-й результат.

Для украинок се не заладилось с самого начала: Валя Семеренко промахнулась на последнем выстреле, и, чтобы закрыть все мишени, использовала два дополнительных патрона. Как итог - после первой стрельбы - 21-е место для украинской команды.

На том же чек-поинте лидером была Италия с показателем 6:08.0, Швейцария отставала на 0.8 секунды.

На втором огневом рубеже итальянки сохранили лидерство, демонстрируя феноменальную точность. Валя Семеренко и здесь не обошлась без дополнительных патронов, закрыв мишени шестым выстрелом. Даже несмотря на проблемы с ходом у Валентины, у Украины сохранялась 14 позиция после двух огневых рубежей.

После передачи эстафеты ситуация в корне не изменилась - итальянка Лиза Витоцци продолжала лидировать на отметке 5.4 км. На передаче эстафеты итальянки опережали немок на 4.7 секунды. В борьбу на втором этапе вступили признанные мастер своего дела - Доротея Вирер и Деннис Херрманн. Что касается Украины, то команда проиграла 52.5 секунд на смене эстафеты.

Уже с первых секунд передачи эстафеты произошло очевидное - Херрманн обошла Вирер, но итальянка сохраняла шансы вернуться в лидеры с помощью точной стрельбы. В итоге, так и вышло - Вирер отстрелялась чисто и справилась с этой задачей быстрее, чем Херриман. Очень долго стреляла Джима, но смогла закрыть все, несмотря на мешавший ветер. На этой стрельбе Джима потратила 1:01 минуты.

На четвёртую стрельбу Джима приехала 16-й. Украинка промахнулась на четвёртом выстреле, но последним дополнительным патроном закрыла мишень. Тем временем, немки на три секунды опередили итальянок на второй передаче эстафеты.

Пятый огневой рубеж также для Германии сложился не идеально - Хильдебранд смазала, но и Гонтье поторопилась - пришлось использовать дополнительный патрон, хотя итальянка попала в мишень, но механизм закрытия не сработал. Эта техническая заминика украла у Николь драгоценные секунды.

Воспользовавшись осечками конкуренток, по итогам пятой стрельбы в лидеры вырвались Шведки, в лице Магнуссон. К сожалению, Украине не везло и здесь: третий выстрел вышел неудачным для Виты, поэтому украинка отработала стрельбу из семи выстрелов.

Все хорошо складывалось для команды Германии, но у Хильдебранд неожиданно сломалась палка. Инвентарь успели заменить, но и здесь это стоило очень важных секунд. Италия, Франция и Швеция шли в лидерах перед шестой стрельбой. Но и здесь все сложилось не очень удачно для Николь Гонтье. Итальянка не смогла продолжить успешный режим Витоцци и Вирер, а вот француженка Шевалье закрыла пять из пяти и вышла в лидеры после шестой стрельбы.

В последнем этапе за первое место отчаянно боролась Лаура Дальмайер вместе с итальянкой Федерикой Санфилиппо. Италия снова прекрасно отработала стрельбу и вышла в лидеры, но Дальмайер проигрывала всего ничего - 0,7 секунды. В интервале шести секунд от лидеров оставалась Швеция. Для Украины все было уже ясно, хотя Анастасия Меркушина выступила удачнее остальных партнерш по команде и после финальной стрельбы была 11-й. Эту позицию Настя успешно сохранил до финиша.

Концовка гонки выдалась драматичной - Дальмайер оторвалась от итальянки на финишной прямой и сумела довести дело до победы своей команды.

Кубок мира. Биатлон. 5-й этап

Эстафета. Женщины.

1. Германия 1:08.47.0 (0+9) 2. Италия +2.9 (0+3) 3. Швеция +17.2 (0+5) 11. Украина +2:13.7 (0+12)