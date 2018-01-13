Волки - Донбасс - 0:19: обзор матча

ХК "Донбасс" крупно обыграл "Волков", повторив достижение сезона-2010/11 по количеству побед кряду.

"Волки" - "Донбасс" - 0:19 (0:4, 0:7, 0:8)

Шайбы: 0:1 Денискин (Коваленко), 02:58, 0:2 Мазур (Влад, Свищев), 03:17, 0:3 Новиков (Фирсов), 15:53, 0:4 Луговой (Кузьмик, Коренчук), 17:12, 0:5 Свищев (Мазур, Ворона), 22:32, 0:6 Луговой (Кузьмик, Коренчук), 28:01, 0:7 Мазур (Свищев, Ворона), 30:46, 0:8 Матвиенко (Коренчук, Кузьмик), 36:24, 0:9 Костиков (Игнатенко, Савченко), 36:33, 0:10 Коваленко (Влад), 37:44, 0:11 Мазур (Свищев, Ворона), 38:11, 0:12 Савченко (Игнатенко, Коренчук), 45:50, 0:13 Костиков (Игнатенко, Мостовой), 46:35, 0:14 Ворона (Шпак, Мазур), 51:53, 0:15 Кузьмик (Матвиенко, Коренчук), 52:10, 0:16 Ордынский, 52:56, 0:17 Новиков (Коваленко), 53:33, 0:18 Ворона (Свищев, Мазур), 54:12, 0:19 Луговой (Кузьмик, Коренчук), 59:25.


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