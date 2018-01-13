Сильвио Берлускони подозревают в махинациях. Футбол

Прокуратура Италии начала расследование по факту продажи футбольного клуба "Милан" его бывшим президентом и экс-премьером страны Сильвио Берлускони, сообщают местные СМИ.

По сведениям журналистов прокуратура пытается понять, насколько законна была сделка по продаже клуба китайскому бизнесмену Ли Йонхону. Прокуроры в рамках расследования прорабатывают различные версии, среди которых рассматривается отмывание денежных средств.

Бывший премьер-министр Италии, напомним, продал клуб в апреле прошлого года китайской группе во главе с Йонхонгом Ли. В этом году в Италии пройдут всеобщие выборы, а Берлускони снова станет лидером партии Forza Italia. Недавно сам синьор Берлускони исключил свое возвращение в "Милан" в любом качестве.




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