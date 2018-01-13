Уайлдер проведет защиту титула WBC 3 марта

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер будет защищать свой титул в бою с кубинцем Луисом Ортисом 3 марта в Нью-Йорке, снова сообщили заокеанские источники.

Изначально Уайлдер должен был встретиться с Ортисом 4 ноября, однако бой не состоялся из-за проваленной кубинцем допинг-пробы. В итоге Уайлдер легко справился с Бермейном Стиверном, а Ортис, оспорив обвинения, успел провести поединок, нокаутировав 8 декабря за два раунда своего мало известного соперника.

Накануне стало известно, что Деонтей Уайлдер приговорен к 30 дням тюрьмы условно с испытательным сроком на два года и 60 часам общественных работ за хранение марихуаны. Судебное слушание по этому делу состоялось в США.


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