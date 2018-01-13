Бернард: должны как следует подготовиться к матчам с Ромой. Футбол

Перед отъездом на сборы "горняки" продолжают проходить медицинское обследование. Сегодня в столичном диагностическом центре побывала вторая группа футболистов.

– Уже четвертый год отпуск провожу в родном городе, – говорит полузащитник Бернард. – Для меня это особенное место. Во-первых, очень тепло, а во-вторых, у меня там много друзей. Было важно восстановить энергию после тяжелого осеннего этапа. Все прекрасно понимают, какая ответственность лежит на каждом футболисте, потому сосредотачиваемся на работе. Возвращаться по окончании зимней паузы труднее: из-за холода и плохой погоды поля не всегда в хорошем состоянии, также огромное значение имеет отсутствие игровой практики, в то время как в европейских чемпионатах сезон продолжается. Но все равно мы должны как следует подготовиться к матчам с "Ромой" и постараться победить.

Напомним, с 15 по 24 января в турецком Белеке "Шахтер" проведет первый тренировочный сбор, в рамках которого запланированы два контрольных поединка – с "Лудогорцем" и загребским "Динамо".