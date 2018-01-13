Кербер выиграла турнир WTA в Сиднее

Немецкая теннисистка Ангелика Кербер оформила свой второй титул в нынешнем сезоне.

29-летняя немка в финале турнира WTA в Сиднее нанесла поражение Эшли Барти. Кербер уступала по ходу первого сета 1:2, но сумела выровнять положение вещей и выиграть партию.

Второй сет складывался для Кербер немного сложнее - Ангелика дважды проигрывала по ходу партии, но при счете 2:3 выдала рывок из трех выигранных геймов кряду, затем элегантно завершив партию и матч победой.

Соперницы провели на корте 1 час и 11 минут. В активе Кербер 5 эйсов при одной двойной ошибке. У Барти показатели равны 2 эйсам и одной двойной ошибке.

- Я сыграла в потрясающий теннис снова и это чувство просто прекрасно! У меня была отличная неделя и этот финал против Эшли не был легкой прогулкой. Но я смогла собраться и показать свою игру в ключевых моментах матча. Чувствую, что приближаюсь к своему уровню 2016 года, - отметила экс-первая ракетка мира, слова которой приводит пресс-служба WTA.

Напомним, ранее Кербер выиграла турнир в австралийском Перте, а уже 16 января стартует в первом круге Australian Open.


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