Элина Свитолина: видеопортрет на старте Australian Open 2018

Организаторы Australian Open накануне старта первого в нынешнем году турнира Большого шлема представили украинку Элину Свитолину. Напомним, что наша соотечественница подходит к Australian Open 2018 в ранге четвертой ракетки мира. Нынешний год Свитолина начала с победы на турнире в Брисбене.

- Каждый турнир Большого шлема отличается друг от друга. Многое зависит от того, как вы играли на предшествовавших им турнирах, насколько уверены в себе. У меня была отличная неделя в Брисбене. И, конечно же, это придает уверенности. Но я постараюсь действительно сосредоточиться только на своей игре. У меня нет каких-то сумасшедших мыслей по поводу Australian Open, - заявила на старте турнира Элина Свитолина.

Лучшим достижением украинки на Australian Open является выход в третий раунд турнира. Причем, на этой стадии Свитолина останавливалась трижды - в 2014-м, 2015-м и 2017-м годах.