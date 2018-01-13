Моуринью: В МЮ не слишком верят в январский трансферный рынок. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию об интересе своего клуба к нападающего «Арсенала» Алексису Санчесу и поделился мнением о январском трансферном окне.
«Алексис Санчес — игрок «Арсенала». Я не знаю точно, но, вероятно, в эти выходные он будет защищать цвета «Арсенала», поэтому я не думаю, что правильно говорить о нём.
Могу сказать, что я и руководство «Манчестер Юнайтед», владельцы клуба, мы не слишком верим в январский трансферный рынок и в необходимость делать приобретение ради приобретения. Мы считаем, что в футболе есть некоторые игроки, которых вы должны попробовать приобрести, если у вас есть шанс сделать это в январе, марте или июле. Вот и всё.
Но применительно к Алексису Санчесу я ничего не скажу. Единственное, что я могу добавить, это то, что он феноменальный футболист. Помимо этого, он игрок «Арсенала», и думаю, что я не должен говорить больше, чем сказал», — цитирует Моуринью Manchester Evening News.
По информации английских СМИ, главными претендентами на Санчеса, у которого летом заканчивается срок контракта с «Арсеналом», являются «Манчестер Сити» и «МЮ».
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