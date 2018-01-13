Украинка Марта Костюк вышла в финал квалификации AusOpen

За место в основной сетке она поспорит с чешкой Барборой Крейчиковой.

?Украинка Марта Костюк вышла в финал квалификации AusOpen
Фото: btu.org.ua

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк победила во втором матче квалификации турнира Большого Шлема.

Костюк, которая сейчас занимает 521-ю строчку мирового рейтинга, переиграла 25-летнюю представительницу Чили Даниэла Сегель (209-я) со счетом 1:6, 6:4, 6:2.

За место в основной сетке украинская теннисистка поспорит с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (124-я в мире), посеянной в квалификации под тринадцатым номером.

В прошлом году за время выступлений на юниорском уровне Марта Костюк выиграла одиночный титул на Australian Open, завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в одиночном разряде и золотую в парном, стала победительницей Открытого чемпионата США в паре и выиграла юниорский Итоговый турнир.

Другая украинская юниорка 17-летняя Даяна Ястремская (177-я) завершила выступления в квалификации AusOpen, проиграв 28-летней Александре Дулгеру из Румынии (190-я) со счетом 6:7, 0:6.

Ястремская - финалистка юниорского Уимблдона-2016 в одиночном разряде.


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