Эмери: Кто-то пытается дестабилизировать ситуацию в ПСЖ

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери в преддверии матча с «Нантом» прокомментировал информацию испанского издания Marca о возможном переходе нападающего Неймара в «Реал».

«Наша команда сильна и сосредоточена на следующих матчах и противостояниях, в том числе с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы обладаем достаточным опытом для этого.

Сейчас кто-то может пытаться дестабилизировать ситуацию в команде. Смотрите, одно ведущее спортивное издание снова отправляет Неймара в «Реал». Однако нас это не беспокоит. Знаем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в команде, но защищаем себя от этого», — заявил тренер.

Также наставник парижан высоко оценил работу главного тренера «Нанта» Клаудио Раньери.

«Каудион Раньери — эталон для каждого тренера в мире, - уверен Эмери. - Он поработал с большим количеством команд, у него много опыта, он выиграл с «Лестером» английскую Премьер-лигу, чем удивил всех. Для французского чемпионата такой тренер — привилегия. Все команды, которые он тренировал, были очень боевыми. «Нант» — серьёзный соперник».


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