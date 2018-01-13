Ван Перси близок к возвращению в Фейеноорд
Голландский нападающий Робин ван Перси, сейчас выступающий за «Фенербахче», в ближайшее время может вернуться на родину.
По информации нидерландских СМИ, «Фейеноорд» уже достиг соглашения с 34-летним форвардом. Представителям роттердамского клуба еще предстоит договориться с «Фенербахче», но это, судя по всему, вопрос времени.
«Не все идет гладко, но мы, кажется, движемся в верном направлении», – подтвердил пресс-секретарь «Фейеноорда».
Уже в субботу ван Перси может пройти медицинское обследование в Роттердаме и на следующей неделе присоединиться к команде Джованни ван Бронкхорста.
Добавим, что 34-летний голландец, известный по выступлениям за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», начинал карьеру именно в «Фейеноорде».
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