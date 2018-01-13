Рюдигер: Мората должен продолжать работать на команду

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поддержал форварда команды Альваро Морату, который в последних трёх матчах не сумел ни разу забить.

«Вся команда его поддерживает, и, думаю, я также могу говорить за болельщиков, они также поддерживают его. Я надеюсь, что у него всё сложится наилучшим образом, и у нападающих так бывает, что иногда забиваешь, а иногда нет, но он хорошо работает на команду и всегда выкладывается. Я думаю, если он снова забьёт один гол, то всё будет хорошо.

Я скажу ему, чтобы он продолжал, как и всегда, работать на команду, и удача снова вернётся, так что я не беспокоюсь на его счёт. Мы видели, что, когда он играл с «Борнмутом» в Кубке лиги, у него был один шанс и он забил. Когда он сделает это снова, всё будет хорошо», — приводит слова Рюдигера официальный сайт «Челси».