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НБА: результаты матчей 13 января Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Финикс" - "Хьюстон" - 95:112 (23:27, 21:30, 24:33, 27:22)

ФС: Букер - 27, Уоррен - 21, Лень - 2

ХР: Пол - 25, Ариза, Андерсон - по 18, Капела - 17+16 подборов "Шарлотт" - "Юта" - 99:88 (25:25, 27:21, 22:26, 25:16)

ШХ: Уокер - 22, Камински - 16

ЮД: Митчелл - 35, Худ - 15 "Индиана" - "Кливленд" - 97:95 (12:34, 32:24, 32:16, 21:21)

ИП: Коллисон - 22, Оладипо - 19

КК: Джеймс - 27+11 передач, Лав - 21+10 подборов "Вашингтон" - "Орландо" - 125:119 (32:33, 31:30, 33:35, 27:21)

ВУ: Бил, Уолл - по 30

ОМ: Пэйтон - 27, Симмонс - 23, Бийомбо - 21+13 подборов "Атланта" - "Бруклин" - 105:110 (25:25, 25:28, 24:21, 31:36)

АХ: Шредер - 34, Бэйзмур - 16

БН: Динвидди - 20+10 передач, Окафор - 17 "Милуоки" - "Голден Стэйт" - 94:108 (27:36, 22:27, 33:17, 12:38)

МБ: Адетокунбо - 23, Бледсо - 21

ГС: Дюрант - 26, Грин - 21 "Миннесота" - "Нью-Йорк" - 118:106 (24:27, 31:30, 32:29, 31:22)

МТ: Таунс - 23+15 подборов, Гибсон - 17

НН: Джек - 18, Кантер - 16+12 подборов, Хардуэй - 16 "Нью-Орлеан" - "Портленд" - 119:113 (31:25, 30:36, 27:25, 31:27)

НО: Дэвис - 36, Холидэй - 25, Казинс - 24+19 подборов

ПТ: Маккалум, Лиллард - по 23, Амину - 29+11 подборов "Мемфис" - "Денвер" - 87:78 (16:26, 27:21, 24:13, 20:18)

МГ: Бартон - 17, Лайлз - 16

ДН: Газоль М. - 22+11 подборов, Эванс, Эннис - по 12

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