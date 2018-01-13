НХЛ: Овечкин помогает Вашингтону взять реванш, Ванкувер прерывает серию поражений

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-01-13. Результаты всех матчей

"Коламбус" - "Ванкувер" - 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)
"Ванкувер" прервал серию матчей из пяти поражений кряду, обыграв в гостях "Коламбус". Ударным для "Кэнакс" выдался второй период поединка, в течение которого гости забросили четыре шайбы. Отличились Свен Бэрчи, Эрик Гудбрансон, Брендан Гонс и Александр Эдлер. Точку в поединке броском в пустые ворота поставил Джейк Виртанен.

"Флорида" - "Калгари" - 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Дубль Евгения Дадонова не помог "Пантерс" избежать поражения в поединке с "Калгари". Голкипер "Флеймз" Дэвид Риттих отразил 41 бросок по воротам, а Шон Монахэн, Мэтт Ткачук и Джонни Гудро точными бросками принесли своей команде шестую кряду победу. Микаэль Бэклунд забил в четвертый раз уже в пустые ворота "Флориды".

"Каролина" - "Вашингтон" - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Точный бросок Джея Биггла за две секунды до окончания третьего периода поединка с "Каролиной" принес победу "Вашингтону" и позволил столичному клубу взять реванш за поражение днем ранее. Свою 28-ю шайбу в сезоне в ворота соперников отправил Александр Овечкин, благодаря чему единолично возглавил рейтинг снайперов лиги. Кроме того, на счету россиянина 2 результативные передачи. По шайбе в ворота "Каролины" отправили Ларс Эллер и Брэтт Коннолли.

"Чикаго" - "Виннипег" - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Дебютная в НХЛ шайба Дэвида Кампфа, а также 31 сэйв голкипера "Чикаго" Джеффа Гласса помогли "Блэкхокс" одержать победу над "Джетс". Победную для хозяев площадки шайбу на свой счет записал Ян Руута. В составе "Виннипега" отличился Патрик Лайне.

"Аризона" - "Эдмонтон" - 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Дубль защитника "Эдмонтона" Дарнелла Нерса принес победу "Ойлерз" над "Койотиз". Вторая шайба 22-летнего канадца стала для гостей решающей. Также в составе победителей отличились Патрик Марун и Райан Ньюджент-Хопкинс.


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