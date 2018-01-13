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Примера: "Малага" потерпела четвертое поражение подряд "Хетафе" обыграл на своем поле "Малагу" в матче 19-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету защитника Калы. Фото: google.com Для гостей это поражение стало четвертым подряд в примере. "Хетафе" - "Малага" - 1:0 (0:0) Гол: Кала, 73 (1:0). "Хетафе": Мартинес, Антунеш, Кала, Суарес, Бруно Гонсалес, Портильо, Фажр, Сибасаки (Мора, 83), Арамбарри, Хорхе Молина (Пачеко, 90+3), Ндиай (Анхель, 61). "Малага": Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Рикка, Итурра (Буэно, 76), Адриан Гонсалес, Чори Кастро (Мула, 81), Ресио, Кеко (Пеньяранда, 70), Эн-Несири. Предупреждения: Ндиай, 10. Антунеш, 14. Бруно Гонсалес, 81. Ресио, 90. Судья: Мартинес Мунуэра. 12 января. Хетафе. Стадион Coliseum Alfonso Perez. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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