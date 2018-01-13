Самый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. Футбол

По прошествии нескольких недель переговоров состоялся самый большой трансфер в истории североамериканской футбольной лиги MLS.

18-летний аргентинский полузащитник "Индепендьенте" Эсекьель Барко, который забил пять мячей в 38 матчах за свой клуб в чемпионате Аргентины, продолжит карьеру в команде "Атланта Юнайтед".

Американский клуб заплатит 12 миллионов евро и 30 процентов от следующей продажи, если это произойдет до 2020 года, и после только 10 процентов от суммы трансфера через два года. Барко подпишет четырехлетний контракт с клубом MLS.

Предыдущим рекордом в истории лиги был трансфер Мигеля Альмирона также из аргентинского клуба, но "Лануса" и также в "Атланту" за 7,5 миллиона евро.

Летом сообщалось, что Барко интересовался "Зенит" и стоимость трансфера могла составить 20 миллионов евро.


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