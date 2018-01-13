Кербер сыграет против Барти в финале турнира WTA в Сиднее
Немецкая теннисистка Ангелика Кербер может выиграть свой второй титул в 2018 году.
Экс-первая ракетка мира вышла в финал турнира WTA в Сиднее, оставив за бортом соревнований итальянку Камилу Джорджи. Для достижения нужного результата Энджи понадобилось два сета. В первом она проиграла сопернице два гейма, во втором - три. При этом, 29-летняя теннисистка выиграла 5 из 7 брейк-поинтов, но не выбила ни одного эйса и совершила одну двойную ошибку. Джорджи отыграла 1 из 9 брейк-поинтов, допустила три двойные ошибки и набрала два эйса.
В решающем матче Кербер сыграет против Эшли Барти, которая в австралийском дерби победила Дарью Гаврилову. Этот матч по степени своего драматизма оказался более насыщенным. Гаврилова выиграла первую партию со счетом 6:3, но, несмотря на оказанное сопротивление и четыре выигранных гейма, капитулировала во втором сете. В решающей партии Барти без проблем справилась с соперницей - 6:2. При этом, Эшли совершила большое количество двойных ошибок (9). У Гавриловой этот показатель немного ниже - 7.
Возвращаясь к Кербер, стоит напомнить, что в 2018 году она уже выиграла турнир в Перте, в финале одолев Белинду Бенчич.
16 января немка стартует на Australian Open. Ее соперницей будет 23-летняя соотечественница Анна-Лена Фридсэм.
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