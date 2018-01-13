Манчестер Сити предложил 50 млн евро за Фреда, Шахтер отказался. Футбол

"Манчестер Сити" известил "Шахтер" о своей готовности заплатить 50 миллионов евро за бразильского полузащитника Фреда. Об этом информирует Manchester Evening News.

"Шахтер" считает, что это сумма занижена. Но манчестерский клуб твердо настроен подписать Фреда, так что переговоры могут продолжиться.

Ранее "Сити" намеревался подписать Фреда летом, но ускорить события вынудил интерес к бразильцу со стороны "Манчестер Юнайтед". Жозе Моуринью видит в Фреде замену Майклу Каррику.

Гвардиола хочет покупкой Фреда несколько ослабить нагрузку на Фернандиньо. Экс-футболист "Шахтера", по словам специалиста, в этом сезоне отыграл уже "миллион минут".

Отметим, что интересы "Сити" и "Юнайтед" пересекаются в трансфере еще одного футболиста. Оба клуба хотят как можно скорее подписать лидера "Арсенала" Алексиса Санчеса.