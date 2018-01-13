Обамйеянг: у меня есть идея для своего сотого гола, но это будет сюрприз

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг предупредил болельщиков команды, что готовит особое празднование для своего сотого гола в немецкой Бундеслиге.

В нынешнем сезоне Обамейянг забил 13 голов, улучшив свой статистический показатель до 98 голов в Бундеслиге в целом. Перед зимним перерывом форвард сборной Габона забил трижды в четырех матчах и в случае, если он оформит дубль уже в ближайшее воскресенье в матче против "Вольсфсбурга", болельщики "Боруссии" могут стать частью его бурного празднования взятия ворот.

- Мы снова начинаем активный игровой цикл и хочется сделать это с домашней победы, - сказал габонский нападающий в интервью пресс-службе Бунеслиги. - У меня есть определенные соображения относительно празднования своего юбилейного гола, но я пока придержу это в секрете. Пусть это будет сюрпризом, - сказал форвард "Боруссии".

Напомним, что в бомбардирской гонке Бундеслиги Обамейянг ровно на два мяча отстает от лидера Роберта Левандовски, в активе которого 15 точных ударов. После первого круга "Боруссия" занимает третье место в турнирной таблице.