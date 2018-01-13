Химику удалось избежать поражения в драматичном матче с Политехником

В регулярном чемпионате Суперлиги в пятницу состоялся еще один матч. В Харьков, в гости к "Политехнику" пожаловал южненский "Химик".

Аутсайдер задал сопернику жару уже в первой десятиминутке: харьковчане не свойственно для себя забросили 32 очка. "Химик" был явно не готов к такому повороту вещей, но слишком далеко соперника не отпустил. Второй игровой период прошел в более равных условиях, но на большой перерыв в ранге лидера уходили как раз харьковчане: 54:43.

Менее результативный баскетбол увидели зрители в третьей четверти, однако "Химику" удалось сократить отставание. Развязка припала на последние 10 минут игрового времени. В середине заключительного периода Колтер сократил расстояние до минимума. Еще 4 забитых штрафных подряд от Йовановича и Барнса - и "Химик" уже впереди. В это же время Колтер и Петров заиграли на должном уровне и хозяева окончательно потеряли контроль над игрой.

Как бы не пытался Тимур Арабаджи встряхнуть свою команду с помощью тайм-аута, в игру его ребята так и не вернулись. "Авантаж-Политехник" упустил столь необходимую победу, а "Химик" доказал, что желания бороться за более высокую позицию в Супрлиге Пари-Матч ему не занимать.

Политехник - Химик 81:87 (32:23, 22:20, 12:18, 15:26)

Авантаж-Политехник: Барнс (27 + 5 подборов), Вуйович (17 + 11 подборов), Рочняк (10 + 3 подбора), Козлов (9 + 8 передач), Йованович (10 + 7 подборов) - старт; Кузнецов (5), Колотилов (3 + 2 подбора).

Химик: Колтер (24 + 4 передачи), Петров (26 + 12 подборов), Павлов (8 + 2 подбора), Остин (7 + 5 подборов), Марченко (3 + 2 подбора) - старт; Мальчевский (12 + 2 подбора), Антипов (4 + 3 подбора), Сидоров (3 + 3 подбора).