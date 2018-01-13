Синиша Михайлович решил заняться боксом. Футбол

Бывший тренер итальянского "Торино" Синиша Михайлович получил новую премию "Золотой тапир", вручаемой в рамках сатирической программы Striscia la Notizia за провалы, симуляции, громкие высказывания и прочие сомнительные "достижения" в мире футбола.

Сербский специалист уже получал "Золотого тапира" в бытность тренером "Милана" после неудачного начала сезона, когда команда после семи туров с девятью очками занимала 11-ую.

На этот раз Михайлович принял подарок с усмешкой, заявив, что теперь собирается заняться боксом.

"Президент клуба Урбано Каиро даже не позвонил мне, чтобы сообщить, что я был освобожден от обязанностей тренера. Несмотря на это, я поблагодарил его за то, что он дал мне возможность стать наставником "Торино". Теперь я думаю о боксе, мне нравятся контактные вида спорта", - поделился о своем будущем "Бомбардировщик из Борово".