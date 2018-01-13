НХЛ: Каролина перешла под контроль нового владельца

В четверг Том Дандон официально стал владельцем контрольного пакета акций клуба "Каролина Харрикейнз", сообщает nhl.com

НХЛ объявила о завершении продажи, договоренность о которой была достигнута в декабре. Совет директоров лиги ранее уже одобрил сделку.

Дандону теперь принадлежит 61% акций клуба, а Питер Карманос становится миноритарным владельцем.

"Я очень рад, что продолжу дело, начатое Питером Карманосом в Роли, - говорил в декабре Дандон. - "Харрикейнз" сейчас на подъеме, и я хочу верить, что смогу вывести команду на следующий уровень. Я готов к работе".

В пятницу Дандона официально представят как владельца контрольного пакета на стадионе PNC Arena. 46-летний Дандон является председателем и управляющим партнером инвестиционной фирмы Dundon Capital Partners, расположенной в Далласе.

Карманос был владельцем клуба с 1994 года, купив его как "Хартфорд Уэйлерз". В 1997 году он перевез команду в Северную Каролину, сменив название. Два сезона "Харрикейнз" провели в Гринсборо, а потом переехали в Роли.

В 2006 году "Каролина" завоевала Кубок Стэнли, но с тех пор только раз вышла в плей-офф (сезон 2008-09 годов). В 2015 году Карманоса ввели в Зал хоккейной славы в категории "Создатели".