Иньеста не боится, что Коутиньо лишит его места в составе Барселоны. Футбол
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал переход из «Ливерпуля» бразильского хавбека Филиппе Коутиньо.
«Я – футболист «Барселоны» и всегда говорил, что в нашей команде должны выступать лучшие в мире игроки. В число таких футболистов входит и Коутиньо. Филиппе – один из лучших, молодой, прирожденный талант, и в «Барселоне» он сможет продолжить свое развитие.
Никто не переходил сюда, чтобы отправить меня на пенсию или выставить. В 33 года таких вопросов быть не может, Коутиньо пришел в «Барселону», чтобы добавить ей чего-то нового.
Я знаю, что на своей позиции он один из лучших футболистов. У нас ценят такие качества, которыми он обладает. Он быстрый, талантливый, хорошо комбинирует, использует обе ноги, создает моменты и забивает. Здесь он найдет прекрасную обстановку для дальнейшего роста. За рамками огромной трансферной стоимости, мы должны быть рады, что он теперь с нами», – цитирует Иньесту Marca.
Добавим, что за трансфер Коутиньо «сине-гранатовые» заплатили англичанам 160 миллионов евро. Контракт с игроком был подписан на пять с половиной лет, а сумма отступных составила 400 миллионов евро.
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