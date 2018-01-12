Конте: В нормальной ситуации Санчес стоил бы 90 млн фунтов. Футбол
Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы английских журналистов о хавбеке «Арсенала» Алексисе Санчесе.
«О чем я говорил с Санчесом после матча Кубка Англии с «Арсеналом»? Я просто сказал ему «привет».
Слушайте, это отличный игрок. Алексис прекрасно знает, что в мой первый сезон работы в «Ювентусе» мы пытались купить его у «Удинезе», но затем он решил перейти в «Барселону». И он знает, что я отношусь к нему с восхищением. Поэтому было здорово поприветствовать его.
Трансфер Санчеса в Сити? Если «Манчестер Сити» хочет купить Санчеса, то они его получат. У этого клуба нет проблем с деньгами, и я думаю, это будет хорошее вложение денег. Мы ведь говорим о топовом футболисте, которого можно купить по не столь уж высокой цене. Я слышал, что речь идет о цене порядка 20 миллионов фунтов. Но в нормальной ситуации следовало бы говорить о примерно 90 миллионах за Санчеса», – рассказал итальянец.
Добавим, что трансферная стоимость Санчеса является такой невысокой из-за того, что срок контракта, связывающего футболиста с лондонским клубом, должен истечь летом.
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