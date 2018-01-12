Зидан устал от критики Реала со стороны СМИ

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы испанских СМИ перед матчем Ла Лиги с «Вильярреалом».

– Как вы влияете на психологию игроков, чтобы добиться от них максимума?
– Мы не можем обращать внимание на то, что говорится. Это очень сложно, поскольку в настоящий момент о мадридском «Реале» говорят только в негативном тоне. Я смотрю на ситуацию иначе, но что есть, то есть.

Надо обращать внимание на позитивные моменты. Они заключаются в том, что мы все еще продолжаем борьбу во всех турнирах. Мы не настолько плохи, как вы говорите. Нам следует нащупать позитивную энергию и продолжать двигаться вперед.

– А вы вынесли что-то позитивное из командного собрания, состоявшегося на днях?
– Да, как и всегда. Для этого подобные собрания и проводятся. Всегда выносишь какой-то позитив.

– Вы устали от критики в адрес своей команды?
– Да, я от этого устал. Но изменить это не смогу и даже не хочу это менять. В вашем положении очень легко говорить, что все плохо, и вы знаете, что все не так уж грустно. Но здорово в негативном ключе рассуждать о мадридском «Реале», ведь так материалы лучше продаются.


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