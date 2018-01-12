Норвегия выиграла мужскую эстафету в Рупольдинге

Пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге продолжила мужская эстафета.

Украина на этом этапе была представлена Артемом Примой, Сергеем Семеновым, Владимиром Семаковым и Дмитрием Пидручным.

По итогам стартового отрезка, увенчавшегося первой стрельбой, в лидеры вышел россиянин Алексей Волков. Лишь на секунду ему удавалось опередить немца Эрика Лессера. Замыкал тройку бельгиец Михаэль Реш. Украинец Артем Прима на данном этапе был 17-м, но проигрывал 16.2 секунды.

А вот после второй стрельбы позиции украинца улучшились. Он вышел на 10 место, использовав два дополнительных патрона, отставая от лидера на 11.9 секунд. К слову, лидер также поменялся - на первое место вышел норвежец Биркеланд, но сразу трое преследователей проигрывали ему меньше секунды!

Но уже на первой контрольной отметке после передачи эстафеты, всех обыгрывал немец Бенедикт Долль. Правда плотность в результатах сохранялась - лишь на доли секунды он опережал Тарьея Бё и словака Хасиллу. Более ясной картина стала только после третьей стрельбы. Итальянец Хофер получил преимущество над словаком в 8.9 секунд, а Долль отстал от лидера почти на 12 секунд. На этом отрезке пятый показатель имел украинец Сергей Семенов.

Нестабильность и нелинейность этой гонки ярко продемонстрировал четвертый огневой рубеж. Лучше всех с задачей справился Симон Эдер, отстрелявший на "ноль" и получивший минимальный перевес над Тарьеем Бё. Хофер замыкал тройку, а Семенов шел с шестым результатом.

Провальным для Украины стал отрезок, когда в борьбу вступил Владимир Семаков. Ни со стрельбой, ни с ходом у него, откровенно говоря, не сложилось. А вот у итальянцев все пошло, как по маслу - Доминик Виндиш показал мастер-класс по всем компонентам, вырвавшись в лидеры. Норвежцы, в лице Эмиля Свендсена, также продолжали идти в числе лидеров. Вернул в чувства французов Мартен Фуркад, который после шестой стрельбы был вторым, отставая от норвежского показателя на 7.2 секунды. К лидирующей группе подтянулись и россияне, а Украина опустилась аж на 16-е место...

Дмитрий Пидручный лишь улучшил показатель Украины, выведя команду на 15-е место в итоговой классификации. Йоханнес Бё не отпустил лидерство норвежцев, которые в итоге, опередили Францию на 25 секунд. РоSSия, благодаря удачным действиям Антона Шипулина, стала третьей.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап

Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км.

1. Норвегия - 1:13:11 (0+7) 2. Франция +24.9 (0+6) 3. РоSSия +53.4 (0+4) 4. Германия +1:26.5 (0+10) 5. Австрия +1:39.8 (0+6) 15. Украина +3:36.2 (1+11)