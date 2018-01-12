Эллардайс подтвердил интерес к Уолкотту

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс заинтересован в сотрудничестве с полузащитником лондонского "Арсенала" Тео Уолкоттом.

Об этом он сам заявил в комментарии Liverpool Echo. "Да, ведутся переговоры (о переходе хавбека - прим.) и если мы сможем достичь соглашения о трансфере, что очень непросто, то получим отличное усиление в линию атаки", - сказал Большой Сэм.

Ранее интерес к 28-летнему форварду приписывали "Саутгемптону", где Тео начинал свою карьеру и в далёком 2006-м дебютировал в чемпионате Англии. Тем не менее, "святые" не готовы тягаться с ливерпульским клубом в аспекте финансовых возможностей.

Сообщается, что "Эвертон" заплатит за игрока 20 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, Уолкотт сможет получать на "Гудисон Парк" те же 110 тысяч фунтов стерлингов, что и сейчас в "Арсенале".




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