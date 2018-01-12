Никита Каменюка продолжит карьеру в Вересе. Футбол
Защитник "Зари" Никита Каменюка перешел на правах аренды в клуб из Ровно, сообщает официальный сайт "красно-черных".
Соглашение с 32-летним опытным игроком рассчитано до конца сезона. В активе Никиты Каменюки один матч за национальную сборную Украины.
Ранее, напомним, народный клуб "Верес" официально завершил сотрудничество с Геннадием и Евгением Пасичами. Контракты с обоими футболистами расторгнуты по соглашению сторон. Оба полузащитника уже получили статус свободных агентов.
Братья Пасич присоединились к "Вересу" летом прошлого года в статусе свободных агентов. К слову, они не оставались долго без дела и уже направились на просмотр в "Олимпик". Станут ли братья полноправными футболистами донецкой команды - говорить пока рано.
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