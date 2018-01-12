Дьяченко, Грицких и Даниленко - лучшие игроки УХЛ в декабре

В октябре Украинская хоккейная лига, совместно с официальным спонсором турнира ТМ "Parimatch" начали вручение индивидуальных наград лучшим игрокам по итогам каждого месяца.

Лучшим голкипером УХЛ в декабре стал игрок "Донбасса" Богдан Дьяченко. Вратарь молодёжной и национальной сборных Украины сыграл в 3 матчах, пропустив 3 шайбы. При этом Богдан заработал показатель в 96,5% отбитых бросков при коэффициенте надёжности 1,00.

Лучшим защитником месяца был назван Владислав Грицких из "Кременчука". РоSSийский легионер "горожан" провёл 3 матча, в которых забросил 1 шайбу и набрал один ассистентский балл при показателе полезности +5.

Лучшим нападающим декабря был назвал молодой форвард "Белого Барса" Дмитрий Даниленко – в 3 матчах хоккеист набрал 8 (3+5) очков. Даниленко отправлял шайбу в сетку ворот в каждом матче, в том числе отличился единственной заброшенной шайбой в матче против "Донбасса".

Отдельную награду получил форвард МХК "Динамо" и лучший бомбардир УХЛ Владимир Чердак. В матче с "Кременчуком" Владимир получил шайбу, объехал на одном коньке защитника кременчугской команды, и отправил шайбу в дальний верхний угол ворот.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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