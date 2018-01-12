Цуренко уступает в полуфинале турнира в Хобарте
Леся Цуренко не смогла пробиться в финал теннисного турнира в австралийском Хобарте, призовой фонд которого составляет 226 750 долларов. В полуфинале украинке противостояла Михаэла Бузэрнеску из Румынии. Борьбы не получилось. В первом сете соперница сходу вышла вперед (2:0), и хотя Цуренко удалось отыграться (2:2) ход поединка шел по сценарию румынской теннисистки - 6:2. Пятой ракетке турнира в Хобарте не удалось переломить игру и во втором сете. Начав с выигранного гейма, Цуренко проиграла в пяти последующих, что и предопределило итоговый результат - 2:6.
Таким образом,в финале турнира WTA Михаэла Бузэрнеску встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.
Напомним, что в обновленном в начале этой недели рейтинге WTA Леся Цуренко занимает 43-е место.
/tennis/
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