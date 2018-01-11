УЕФА назвал символическую сборную 2017 года. Футбол

Больше всего в команде оказалось игроков мадридского "Реала".

УЕФА назвал символическую сборную 2017 года
Фото: blogspot.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую сборную 2017 года, состав которой был определен в ходе голосования болельщиков.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В команду вошли пять игроков мадридского "Реала" (защитники Серхио Рамос и Марсело, полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич и нападающий Криштиану Роналду), два футболиста "Ювентуса" (вратарь Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини), по одному игроку представляют "Челси" (полузащитниик Эден Азар), "Барселону" (нападающий Лионель Месси), "Манчестер Сити" (полузащитник Кевин Де Брейне) и ПСЖ (защитник Дани Алвес).

Фото: toty.uefa.com/ru

В голосовании приняло участие 8 779 639 человек.

Напомним, летом УЕФА назвал самый красивый гол сезона в Европе.


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