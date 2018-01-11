Капелло: Конте и Моуринью не в своем уме. Футбол

Фабио Капелло удивлен поведению главных тренеров "Челси" Антонио Конте и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, скандал между которыми вышел на первые полосы британской футбольной прессы.

Экс-тренер сборной Англии, ныне работающий в Китае, считает, что его земляк Конте, возможно, допустил ошибку.

"Это работа в "Челси" заставляет тренеров нервничать, - цитирует Капелло английская пресса. - Мы все помним, как переживал Моуринью, когда работал в этом клубе.

Конте делает то же самое, что и Моуриньо. Мы все помним, как Моуринью падал на колени в центре поля или бегал по полю после победы...

Я думаю, Конте еще не понял, с кем он имеет дело. Если Конте использовал слово "старческий", он, конечно, допустил ошибку.

Однако, Моуриньо умеет спорить и на этот раз он попытался отвлечь внимание от своей команды. Они оба совершенно не в своем уме. Я даже не думал, что они могут зайти так далеко".