Тайсон Фьюри отправил запрос на получение боксерской лицензии

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по четырем главным версиям британец Тайсон Фьюри заявил о сделанном запросе на получение боксерской лицензии.

Об этом сообщает « УНН » со ссылкой на Twitter британского боксера.

«Сегодня я подал заявку на получение боксерской лицензии и буду защищать свой титул по версии журнала Ring в апреле. Не могу дождаться возвращения на ринг», — говорится в сообщении Фьюри.

Заметим, что главный редактор The Ring заявлял о необходимости проведения боя Фьюри в ближайшее время. В противном случае его лишат чемпионского титула.

Добавим также, что последним официальным боем Фьюри было противостояние с Владимиром Кличко, который прошел в ноябре 2015 года.

Напомним, что Фьюри бросил вызов украинскому чемпиону Василию Ломаченко.