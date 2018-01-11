Тайсон Фьюри отправил запрос на получение боксерской лицензии
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по четырем главным версиям британец Тайсон Фьюри заявил о сделанном запросе на получение боксерской лицензии.
Об этом сообщает «
«Сегодня я подал заявку на получение боксерской лицензии и буду защищать свой титул по версии журнала Ring в апреле. Не могу дождаться возвращения на ринг», — говорится в сообщении Фьюри.
Заметим, что главный редактор The Ring заявлял о необходимости проведения боя Фьюри в ближайшее время. В противном случае его лишат чемпионского титула.
Добавим также, что последним официальным боем Фьюри было противостояние с Владимиром Кличко, который прошел в ноябре 2015 года.
Напомним, что Фьюри бросил вызов украинскому чемпиону Василию Ломаченко.
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