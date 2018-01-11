Реал начнет переговоры с ПСЖ по Гедешу. Футбол

Атакующий полузащитник "Валенсии" Гонсалу Гедеш, контракт которого принадлежит ПСЖ, может перебраться в Мадрид. По информации AS, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован наставник "сливочных" Зинедин Зидан.

Французский гранд, который после приобретения Неймара рискует нарваться на санкции за нарушение правил финансового fair play, вынужден задуматься о продаже своих игроков. Ожидается, что за перспективного португальца в Париже потребуют порядка 40 миллионов евро. Выкупить контракт игрока не прочь и "летучие мыши".

Напомним, Гедеш принял участие в 14 матчах нынешнего розыгрыша Примеры, забив три гола и отдав шесть результативных передач.