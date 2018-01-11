НХЛ: Оттава обыгрывает Торонто, Чикаго уступает Миннесоте

Да матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-11. Результаты всех матчей

"Торонто" - "Оттава" - 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Шайба нападающего "Сенаторс" Тома Пайатта за 3 минуты 5 секунд до окончания третьего периода стала победной для "Оттавы" в поединке с "Ванкувером". Голкипер гостей Крейг Андерсон отразил 45 бросков по воротам, чем помог своей команде одержать третью победу в последних четырех встречах. По шайбе в ворота соперников отправили Томас Шабо, Майк Хоффман и Габриэль Дюмон. В составе "Ванкувера" отличились Андреас Боргман, Джеймс ван Римсдайк и Морган Райлли.

"Чикаго" - "Миннесота" - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Точный бросок Райана Сатера в начале третьего периода, а также 34 сэйва голкипера "Уайлдз" Девана Дубника принесли "Миннесоте" победу над "Чикаго". "Блэкхокс" неудачно начали шестиматчевую домашнюю серию после двух крупных побед. Брент Сибрук вывел "Чмкаго" вперед в первом периоде поединка, однако во второй двадцатиминутке Юнас Бродин уравнял шансы. После пропущенной от Сатера шайбы хозяева площадки скорее были ближе к тому, чтобы пропустить в третий раз, чем к тому, чтобы спасти матч.