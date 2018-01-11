Зидан: Мой новый контракт рассчитан до 2020 года, но это ничего не значит. Футбол
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не скрывает, что подписал новый контракт. Его соглашение с "Королевским клубом" действует до 2020-го. Тем не менее, французский специалист понимает, что его будущее у руля "сливочных" зависит исключительно от результатов мадридского коллектива.
- Мой новый контракт рассчитан до 2020 года. Но я смотрю за игрой год за годом. Как и раньше. Не заглядываю на три года вперёд, поскольку в футболе это не работает. Наличие контракта ещё ничего не значит, - объяснил коуч "галактикос" в интервью AS.
Напомним, Зидан, возглавивший "Реал" зимой 2016-го года, завоевал с командой восемь трофеев: по две победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, триумф в Примере и Суперкубке Испании, а также два "золота" клубного чемпионата мира.
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