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НБА: результаты матчей 11 января Одиннадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Шарлотт" - "Даллас" - 111:115 (28:20, 24:39, 25:24, 34:32)

ШХ: Уокер - 41, Ховард - 15+12 подборов

ДМ: Барнс - 25+11 подборов, Феррелл - 22 "Индиана" - "Майами" - 106:114 (26:38, 21:20, 31:26, 28:30)

ИП: Оладипо - 26, Сабонис - 18

МХ: Драгич - 20, Уайтсайд - 16+15 подборов "Вашингтон" - "Юта" - 104:107 (32:25, 19:21, 27:37, 27:24)

ВУ: Уолл - 35+11 передач, Бил - 23

ЮД: Рубио - 21, Джонсон, Митчелл, Юдон - по 16 "Бруклин" - "Детройт" - 80:114 (26:34, 15:29, 20:27, 19:24)

БН: Краббе - 20, Холлис-Джефферсон - 15

ДП: Драммонд - 22+20 подборов, Харрис Т. - 22 "Нью-Йорк" - "Чикаго" - 119:122 ОТ (25:26, 27:22, 30:30, 23:27, 14:17)

НН: Бизли - 26+12 подборов, Порзингис - 24

ЧБ: Маркканен - 33+10 подборов, Валентайн, Лопез - по 20 "Хьюстон" - "Портленд" - 121:112 (25:19, 30:26, 31:32, 35:35)

ХР: Пол - 37+11 передач, Гордон - 30

ПТ: Лиллард - 29, Маккалум - 24 "Мемфис" - "Нью-Орлеан" - 105:102 (29:38, 31:23, 17:9, 28:32)

МГ: Эванс - 28, Газоль М. - 21+10 подборов, Грин - 20+14 подборов

НО: Казинс - 29, Мур - 16 "Милуоки" - "Орландо" - 110:103 (30:29, 23:17, 36:23, 21:34)

МБ: Адетокунбо - 26, Миддлтон - 22

ОМ: Фурнье - 21, Спейтс, Бийомбо - по 14 "Миннесота" - "Оклахома" - 104:88 (23:23, 24:24, 29:18, 28:23)

МТ: Батлер - 26, Уиггинс - 19, Таунс - 18+12 подборов

ОС: Уэстбрук - 38+10 подборов, Энтони - 15 "Денвер" - "Атланта" - 97:110 (21:29, 25:25, 32:28, 19:28)

ДН: Харрис Г. - 25, Бартон - 15

АХ: Шредер - 19+10 передач, Принс - 16 "Голден Стэйт" - "Клипперс" - 106:125 (35:32, 27:26, 28:39, 16:28)

ГС: Дюрант - 40, Пачулия - 12

ЛК: Уилльямс - 50, Уоллас - 22, Джордан - 10+12 подборов

Terrikon

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