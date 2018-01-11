Динамо с минимальным перевесом обыграло Волков

В Харькове состоялся перенесенный матч 25-го тура, в котором МХК «Динамо» принимало «Волков».

Вся игра проходила при явном преимуществе хоккеистов МХК «Динамо», однако шайба упрямо не шла в сетку ворот «Волков» – буквально насмерть стоял Никита Гордюшин.

Выйти вперёд харьковчане смогли в середине первого периода – отличился Владимир Чердак, для которого эта шайба стала 25-й в сезоне.

Капитан харьковской команды удвоил преимущество своей команды на старте третьего периода. На 48-й минуте матча Михаил Шахов смог сократить разрыв в счёте до одной шайбы, но больше командам отправить игровой снаряд в сетку ворот не удалось.

МХК «Динамо» - «Волки» 2:1 (1:0; 0:0; 1:1)

Шайбы: 1:0 Чердак, 09:43. 2:0 Чердак (Олейник), 44:09. 2:1 Шахов (Овчинников), 47:34.

МХК «Динамо»: Гурко (Гаврилов); Лисин - Поддубный, Гребёнкин - Бабчук, Ступницкий - Хохлов, Шматько - Швоев; Чердак - Халин - Олейник, Худяков - Максименко - Колядинский, Куликов - Праведный - Григорьев, Семененко.

«Волки»: Гордюшин (Кожевников); Бугаев - Забулонов, Татарин - Привалихин, Сорока - Луценко; Овчинников - Шахов - Шапиро, Черниченко - Носко - Черемнов, Мкртчян - Паламаренко - Пилявец.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Клопп: Это был отличный бой. ФутболКлопп: Это был отличный бой. Футбол
МЧМ-2018: Швеция и Канада сыграют в финалеМЧМ-2018: Швеция и Канада сыграют в финале
Команда года от Александра Глеба. ФутболКоманда года от Александра Глеба. Футбол
Элина Свитолина выиграла турнир WTA в БрисбенеЭлина Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене
Белый Барс не испытал проблем в матче с ВолкамиБелый Барс не испытал проблем в матче с Волками
Блок рекламы


Похожие новости
Глава ФФМ: Динамо не удастся купить победу в Лозанне за шубы и деньги. ФутболГлава ФФМ: Динамо не удастся купить победу в Лозанне за шубы и деньги. Футбол
Пантич может покинуть киевское Динамо ради Серии А. ФутболПантич может покинуть киевское Динамо ради Серии А. Футбол
Мбокани ждет нового контракта от Динамо. ФутболМбокани ждет нового контракта от Динамо. Футбол
"Олимпик" отпустил воспитанника "Динамо". Футбол"Олимпик" отпустил воспитанника "Динамо". Футбол
Новичок Динамо - среди лучших игроков Словении 2017 года. ФутболНовичок Динамо - среди лучших игроков Словении 2017 года. Футбол
Украинский полузащитник назван лучшим футболистом года в минском "Динамо"Украинский полузащитник назван лучшим футболистом года в минском "Динамо"
Динамо попало в топ-15 лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов. ФутболДинамо попало в топ-15 лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов. Футбол
Сидорчук: Блохин дал мне дорогу в Динамо и поверил в меняСидорчук: Блохин дал мне дорогу в Динамо и поверил в меня
Динамо рассчитывает на возвращение Ротаня. ФутболДинамо рассчитывает на возвращение Ротаня. Футбол
Защитник "Динамо" не перейдет в "Шахтер". ФутболЗащитник "Динамо" не перейдет в "Шахтер". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости