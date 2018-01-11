Динамо с минимальным перевесом обыграло Волков

В Харькове состоялся перенесенный матч 25-го тура, в котором МХК «Динамо» принимало «Волков».

Вся игра проходила при явном преимуществе хоккеистов МХК «Динамо», однако шайба упрямо не шла в сетку ворот «Волков» – буквально насмерть стоял Никита Гордюшин.

Выйти вперёд харьковчане смогли в середине первого периода – отличился Владимир Чердак, для которого эта шайба стала 25-й в сезоне.

Капитан харьковской команды удвоил преимущество своей команды на старте третьего периода. На 48-й минуте матча Михаил Шахов смог сократить разрыв в счёте до одной шайбы, но больше командам отправить игровой снаряд в сетку ворот не удалось.

МХК «Динамо» - «Волки» 2:1 (1:0; 0:0; 1:1)

Шайбы: 1:0 Чердак, 09:43. 2:0 Чердак (Олейник), 44:09. 2:1 Шахов (Овчинников), 47:34.

МХК «Динамо»: Гурко (Гаврилов); Лисин - Поддубный, Гребёнкин - Бабчук, Ступницкий - Хохлов, Шматько - Швоев; Чердак - Халин - Олейник, Худяков - Максименко - Колядинский, Куликов - Праведный - Григорьев, Семененко.

«Волки»: Гордюшин (Кожевников); Бугаев - Забулонов, Татарин - Привалихин, Сорока - Луценко; Овчинников - Шахов - Шапиро, Черниченко - Носко - Черемнов, Мкртчян - Паламаренко - Пилявец.