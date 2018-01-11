Белый Барс забил девять шайб Галицким Львам

В Новояворовске состоялся матч 28-го тура, где «Галицкие Львы» принимали «Белый Барс».

Уже с первых минут "барсы" взяли инициативу в свои руки, и на 13-й минуте открыли счёт благодаря точному броску Владислава Куцевича в меньшинстве. Однако спустя полторы минуты хозяева смогли отыграться, и тоже в меньшинстве – шайбу забросил Илья Генералов. Но ещё в первом периоде хоккеисты «Белого Барса» смогли выйти вперёд, отличились Никита Лесников и Руслан Ромащенко.

Благодаря второй заброшенной шайбе всё тем же Ромащенко и точному броску Дмитрия Даниленко, победитель в матче стал известен практически наверняка ещё по итогам второго периода.

Уже на старте третьего периода Михаил-Максим Ядловский реализовал большинство, и задал тон двадцатиминутки. Сначала Александр Воронин реализовал двойное большинство "барсов", а следом Руслан Ромащенко оформил хет-трик.

Финальный счёт установил форвард «Белого Барса» Артём Козиенко, забросивший вторую шайбу своей команды в меньшинстве в матче.

Свой следующий матч «Белый Барс» сыграет против «Кременчука» 13 января, а «Галицким Львам» днём позднее предстоит выезд в Харьков в гости к МХК «Динамо».

«Галицкие Львы» - «Белый Барс» 1:9 (1:3; 0:2; 0:4)

Шайбы: 0:1 Куцевич (Даниленко - меньш.), 12:02. 1:1 Генералов (Дворник - меньш.), 13:51. 1:2 Лесников (Куцевич, Разумов - больш.), 14:14. 1:3 Ромащенко (Панов, Тимченко), 15:58. 1:4 Ромащенко (Тимченко, Панов), 24:01. 1:5 Даниленко (Куцевич, Разумов), 39:24. 1:6 Ядловский (Лесников, Воронин - больш.), 41:48. 1:7 Воронин (Лесников, Даниленко - двойн. больш.), 44:28. 1:8 Ромащенко (Тимченко, Панов), 55:20. 1:9 Козиенко (Табашник, Ядловский - меньш.), 58:11.

«Галицкие Львы»: Вязовов; Ратушный - Толстушко, ; Кизло - Генералов - Дворник, Сысак - Сирченко, Середа - Порупа, Сивульский - Тонковид; Кизло - Дворник - Генералов, Абаджян - Муртищев - Арабов, Брага - Алексейчук - Попережай, Арустамов.

«Белый Барс»: Люльчук; Табашник - Герцик, Воронин - Ядловский, Гриценко - Васильев, Савченко; Панов - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Лесников - Разумов, Печерских - Дурдыев - Лесников, Козиенко - Сеник - Гуменюк.