Донбасс в гостях одержал волевую победу над Кременчуком

В рамках регулярного чемпионата УХЛ 10 января в Броварах состоялся матч между прошлогодними финалистами - "Кременчук" принимал "Донбасс".

Соперники с результативностью не затягивали и сразу приступили к делу. Не успел таймер отсчитать и двух минут, как хозяева открыли счет, усилиями Чернышенко. Ровно через 30 секунд "Кременчук" удвоил перевес - отличился Бойков. "Донбассу" понадобилось определенное время, чтобы перехватить инициативу. Затем Кузьмик отыграл одну шайбу, а через пару минут Свищев восстановил паритет.

Но на первый перерыв гости отправились в ранге лидера - в концовке четверти Матвиенко провел шайбу, реализовав численное большинство своей команды. С этим итогом соперники отправились отдыхать.

Второй период ознаменовался лишь одной заброшенной шайбой: на экваторе игрового отрезка Кузьмик оформил дубль с передачи Коренчука и удвоил преимущество "Донбасса".

Решающую шайбу уже в третьем периоде провел Коренчук, оформив победу чемпиона - 5:2.

«Кременчук» - «Донбасс» 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Чернышенко (Алексанян-Петрович, Красильников), 01:52. 2:0 Бойков (Карпенко, Рубан), 02:23. 2:1 Кузьмик (Лялька, Коренчук), 06:19. 2:2 Свищев (Мазур, Ворона), 08:16. 2:3 Матвиенко (Кузьмик, Денискин - больш.), 18:25. 2:4 Кузьмик (Коренчук), 30:15. 2:5 Коренчук (Кузьмик, Влад), 46:17.

«Кременчук»: Петленко (Власенко – с 08:16); Рубан - Карпенко (К) - Бойков (А), Роганов - Козачук; Чернышенко (А) - Красильников - Алексанян, Грицких - Боевых; Ефимочкин - Шах - Шиманский, Горлушко - Савицкий; Крюченкин - Полищук, Наливайко.

«Донбасс»: Дьяченко; Коренчук (А) - Кузьмик - Денискин, Александров - Матвиенко; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Ордынский - Игнатенко; Мостовой - Коваленко - Новиков, Григорьев - Фирсов; Свищев - Мазур - Ворона, Шпак - Влад.