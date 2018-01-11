"Ворскла" продлила контракт с форвардом сборной Украины

27-летний форвард «Ворсклы» Юрий Коломоец продлил контракт с клубом.

Новое соглашения рассчитано до конца 2019 года.

Юрий Коломоец. Фото: vorskla.com.ua

«Не скрываю, что условия моего контракта стали действительно лучше, за что благодарен руководство клуба.

Счастлив продолжить выступления за команду, у нас на самом деле очень хороший коллектив», - отметил Коломоец.

В этом сезоне Коломоец провел 22 матча во всех турнирах и забил 7 мячей.