"Ворскла" продлила контракт с форвардом сборной Украины

27-летний форвард «Ворсклы» Юрий Коломоец продлил контракт с клубом.
 
Новое соглашения рассчитано до конца 2019 года.
 
Фото "Ворскла" продлила контракт с форвардом сборной Украины
Юрий Коломоец. Фото: vorskla.com.ua
«Не скрываю, что условия моего контракта стали действительно лучше, за что благодарен руководство клуба.
 
Счастлив продолжить выступления за команду, у нас на самом деле очень хороший коллектив», - отметил Коломоец.
 
В этом сезоне Коломоец провел 22 матча во всех турнирах и забил 7 мячей.
 


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