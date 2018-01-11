Бойчишин: Хочется усилить каждую линию Карпат. Футбол

Первую тренировку "Карпат" в 2018-м пропустили Карраскаль и Мирошниченко. Главный тренер львовян Олег Бойчишин прокомментировал отсутствие футболистов, а также охарактеризовал потенциальных новичков команды.

- Карраскаль приедет сегодня. Просто так совпало, что рейс задержался. Он должен быть здесь через час-два. Мирошниченко есть в расположении команды, просто у него повышенная температура.

Мы следили за Назаром Вербным и Юрием Ткачуком в "Рухе". По Вербному у нас сложилось неплохое мнение - мы бы хотели просмотреть его, как он выступает на фоне основной команды и зарекомендует себя. То же самое касается и Ткачука. А Святослав Козловский сейчас на просмотре. Все зависит от него и от того, как сложатся наши дела с трансферным баном.

Хочется усилить каждую линию. Нужны игроки в опорную зону и в нападение, - сказал Бойчишин каналу "Футбол 1".


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