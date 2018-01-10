Бьорндалена не будет на Олимпиаде-2018

Обладатель 13 медалей зимних Олимпийских играх, из которых восемь золотых, Уле-Эйнар Бьорндален не отвечают критериям за место в сборной Норвегии по биатлону на Олимпийских игр в Пхенчхане 2018. Сегодня в немецком центре зимних видов спорта в Рупольдинге норвежская легенда занял 42-е место в индивидуальной гонке на 20 км, на заключительном старте для определения состава сборной Норвегии. Бьордален, который 27 января отметит 44-й день рождения, был четвертым после первых двух безупречных стрельб, но в следующих двух он сделал три промаха и в итоге оказался в пятом десятке финишировавших.

Место в первых 16-ти гарантировало ему участие в седьмой Олимпиаде в карьере. Его лучший результат в этом сезоне на Кубке мира - 18-й.

Бьорндален является самым успешным спортсменом Норвегии всех времен с восемью золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой медалью на Зимних Олимпийских играх.

Вакансии в сборную Норвегии заполнили Йоханнес и Тарьей Бё, Эмиль Хегле Свенсенен, Ларс Биркелан и Хенрик Л'Абе-Лунд. Шестым норвежским участником может стать Эрленд Бьонтегорд, у которого лучше результаты в Кубке мира, чем у Бьорндалена.

До начала Олимпийских игр в Пхенчхане будет еще один старт - в итальянском Антхольце. Однако, по словам тренеров сборной Норвегии, в нем примут участие только те биатлонисты, которые прошли квалификацию на Игры.

Мартин Фуркад выиграл сегодняшние гонки и вместе с Йоханнесом Тингесом Бё выиграл Кубок мира по индивидуальной дисциплине. У них одинаковый актив - 108 очков после одной победы и одного третьего места на двух стартах в этой дисциплине. На Олимпийских играх в Пхенчхане также будет индивидуальный старт на 20 км, но результаты не пойдут в зачет сезона Кубка мира 2017/2018.

The King of Biathlon is coming to PyeongChang! Ole Einar Bjorndalen
<IBU World Cup Biathlon 2017, 2-5 March> pic.twitter.com/yniAgQ2e0s

— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 27 февраля 2017 г.


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