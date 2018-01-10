Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге

Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге.
 
29-летний француз преодолел дистанцию за 44.27,9, допустив один промах.
Фото Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге
Мартен Фуркад. Фото: biathlonworld.com
 
Второе место занял чех Ондржей Моравец, тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Бе.
 
Отметим, что для Фуркада эта победа стала пятой на этапах Кубка мира в текущем сезоне!
 
Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, который с двумя промахами занял 26-е место, уступив победителю 3 минуты и 53,5 секунды.
 
Рупольдинг (Германия)
 
Кубок мира
 
Мужчины
 
Индивидуальная гонка, 20 км
 
1. М. Фуркад (Франция) - 44.27,9 (1 промах)
 
2. Моравец (Чехия) - 1.01,0 (0)
 
3. Й. Бе (Норвегия) - 1.06,3 (1)
 
4. Реес (Германия) - 1.19,1 (0)
 
5. Крчмарж (Чехия) - 1.36,6 (0)
 
6. Ландертингер (Австрия) - 2.21,9 (1)
 
7. Эдер (Австрия) - 2.23,8 (1).
 


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