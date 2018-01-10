У Юты есть предложение по звезде Чикаго

"Юта Джазз" является главным кандидатом на подпись Николы Миротича, который не скрывает своего желания покинуть "Чикаго Буллс". Если трансфер состоится, то тяжелый форвард будет играть со своим товарищем по сборной Испании Рики Рубио. Последний переехал в Солт-Лейк-Сити в начале сезона.

Руководство клуба уже ведет переговоры с боссами "Чикаго", и, по информации американских СМИ , в обмен на Миротича "быки" получат защитника Деррика Фейворса, который проводит не особенно хороший сезон, набирая в среднем 12,5 очков и 6,8 подборов за матч.

С другой стороны, Миротич демонстрирует отличный баскетбол, набирая в 17 играх за "Чикаго" в среднем по 17,4 очков, 7,0 подборов и 1,5 передачи с точностью трехочковых 46,5%.

Черногорец с испанским паспортом захотел покинуть Чикаго после инцидента с молодым одноклубником Бобби Портисом, но в его контракте есть пункт, по которому он не может уйти в другой клуб до середины января.