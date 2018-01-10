Сенсационно: Себастьян Лёб на пятый день сходит с ралли Дакар

Пилот "Пежо" Себастьян Лёб преподнес самый большой сюрприз на ралли-рейде "Дакар" в 2018 году, закончив гонку уже на пятый день. Француз и его давний штурман Даниэль Елена занимали второе место в общем зачете, а накануне выиграли четвертый этап.

Сегодня они стартовали первыми, но всего через три километра застряли в песчаных дюнах между Сан-Хуан-де-Маркона и Аркипа. Через полчаса они снова были в гонке, но не продолжительное время. Экипаж "Пежо" снова остановился и потерял больше двух часов, ожидая помощи. В конце концов, штурман Лёба почувствовал сильную боль в пояснице, и они приняли решение отказаться от продолжения гонки в этом году.

Партнер по команде Лёба Стефан Петрансель остается лидером, а Карлос Сайнс на 3008DKR Maxi занимает второе место, отставая на полчаса.

S?bastien Loeb abandons the #Dakar2018 after his co-pilot Daniel Elena got injured in the early part of stage 5
// @SebastienLoeb abandona en el dia 5 del #DakarPer?2018. @DanosElena esta afectado fisicamente y no pueden seguir.
More / mas info > https://t.co/R0ezQ07YE0 pic.twitter.com/Dwtp7MxXkg

— DAKAR RALLY (@dakar) 10 января 2018 г.


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